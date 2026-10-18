الأنطوني ينتزع صدارة المجموعة الأولى في «دولية شباب الأهلي» للسلة





انتزع فريق الأنطوني بعبدا اللبناني صدارة المجموعة الأولى في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بنتيجة 86-82، في مباراة مثيرة ومتقاربة حتى دقائقها الأخيرة، حسمها الفريق اللبناني لمصلحته، بعدما تبادل الفريقان التقدم على مدار اللقاء.

جاءت نتائج الأشواط بواقع 24-22 و44-41 و63-69، في البطولة التي يستضيفها شباب الأهلي بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

شهدت المواجهة تقارباً كبيراً في المستوى، حيث أنهى الأنطوني الربع الأول متقدماً بفارق نقطتين، وحافظ على أفضليته مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 44-41، رغم محاولات شباب الأهلي لتغيير مسار المباراة.

رفع شباب الأهلي من نسق أدائه في الربع الثالث، معتمداً الضغط الدفاعي على صانع ألعاب الفريق اللبناني جيرمياه غامبريل، لينجح في قلب النتيجة والتقدم 61-52، قبل أن ينهي الربع الثالث متقدماً 69-63، بفضل تألق غلين روبنسون وجاز فيرغيسون وقيس الشبيبي وحميد عبد اللطيف.

في الربع الأخير، عاد الأنطوني بقوة وقلّص الفارق تدريجياً، حتى أدرك التعادل 80-80 قبل نحو أربع دقائق من النهاية، ثم نجح في استعادة التقدم خلال الدقيقة الأخيرة، ليحسم المواجهة بنتيجة 86-82، وينهي الدور الأول متصدراً المجموعة الأولى.

تألق ديكمبي ديكسون في صفوف الأنطوني بتسجيله 24 نقطة و5 متابعات، وأضاف برندون هانتلي 22 نقطة و11 متابعة، وجيرمياه غامبريل 18 نقطة و4 متابعات و9 تمريرات حاسمة، فيما سجل جوزيف أبو سمرا 8 نقاط.

في المقابل، كان غلين روبنسون الأبرز في صفوف شباب الأهلي برصيد 23 نقطة و9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف جاز فيرغيسون 21 نقطة، وقيس الشبيبي 12 نقطة و8 متابعات، وحميد عبد اللطيف 11 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

نال جيرمياه غامبريل لاعب الأنطوني جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من أكرم حلبي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وأدار المباراة طاقم تحكيمي ضم اليمني طه الحاشدي والمصريين وائل إبراهيم ومحمد ريان.