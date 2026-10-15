شباب الأهلي يهزم شرطة حلب في دولية السلة.. والأنطوني يتخطى القرين

استهل فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة بالفوز على شرطة حلب السوري بنتيجة 88-76، في المباراة التي جمعتهما بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

وتقام البطولة برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس، بمشاركة 8 أندية عربية وآسيوية.

تُوّج غلين روبنسون لاعب شباب الأهلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً مميزاً بتسجيله 31 نقطة، إلى جانب 15 متابعة و6 تمريرات حاسمة. ويلتقي شباب الأهلي غداً الجمعة مع القرين الكويتي، فيما يواجه شرطة حلب فريق الأنطوني بعبدا اللبناني، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق الأنطوني اللبناني الفوز على القرين الكويتي بنتيجة 90-69، في المباراة التي جمعتهما، ليتصدر الفريق اللبناني ترتيب المجموعة مع ختام مباريات اليوم الأول.

ونال جيرمياه غامبريل لاعب فريق الأنطوني اللبناني جائزة أفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من الأب أنطونيوس عوكر، رئيس نادي الأنطوني بعبدا. وأدار المباراة طاقم تحكيم ضم اليمني طه الحاشدي، والسوري محيي الدين خطاب، والتونسي أشرف بداي.