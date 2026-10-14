3 مواجهات تدشن منافسات دولية شباب الأهلي لكرة السلة

تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة، التي يستضيفها نادي شباب الأهلي في صالة الممزر، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وتنظيم شركة «غلوبال أكتيف سبورتس».

وتأتي انطلاقة البطولة بعد اكتمال وصول الفرق الثمانية المشاركة، التي تضم نخبة من اللاعبين الأجانب أصحاب الخبرات المتنوعة في الدوريات العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية، ما يعزز المستوى الفني المنتظر، ويضفي نكهة خاصة على المنافسات التي يُتوقع أن تشهد مستويات عالية من الندية والإثارة.

ويشهد اليوم الأول إقامة ثلاث مباريات، حيث يفتتح شباب الأهلي، مستضيف البطولة، مشواره بمواجهة شرطة حلب السوري في الرابعة عصراً، تليها مباراة الأنطوني بعبدا اللبناني والقرين الكويتي، فيما تُختتم مباريات اليوم بمواجهة الرياضي بيروت اللبناني والوصل.

وتسمح لوائح البطولة بمشاركة ثلاثة لاعبين محترفين داخل الملعب، ما يمنح الفرق خيارات فنية متعددة، ويزيد من قوة المنافسة. ويضم شباب الأهلي الأمريكي دواين جونسون ومواطنه جاز فيرغسون، إلى جانب السنغالي حساني بوي.

ويعتمد الرياضي بيروت على الأمريكيين نيكولاس ويست «32 عاماً»، الذي خاض تجارب احترافية في سويسرا وقطر وتونس والسعودية، ودونوفان ويليامز «25 عاماً»، الذي لعب في آيسلندا ودوري «جي ليغ» الأمريكي، إلى جانب تجاربه في كندا والصين وليبيا.

أما فريق أنغاس الفلبيني، فيضم زاك لوفتون، المتوّج مؤخراً بلقب دوري السوبر لغرب آسيا مع الرياضي بيروت، وكلينتوني إيرلي، الذي سبق له اللعب مع الحكمة ودينامو في لبنان، وخاض تجارب احترافية في السعودية وليبيا وقطر، إلى جانب جايسون جيتوبوه، الذي سبق له اللعب في فنزويلا.

ويضم الوصل السنغاليين مامي ندياي «33 عاماً» ومحمدو مصطفى با، المعروف بلقب «الوحش» لقدراته البدنية، فيما يعول الأنطوني بعبدا على الثلاثي الأمريكي جيرمياه غامبريل «26 عاماً»، الذي لعب في لبنان وجمهورية الدومينيكان وصربيا والولايات المتحدة، وجاستن بوتن «29 عاماً»، صاحب التجربة في دوري المحترفين الأمريكي ومع فريق شوليه الفرنسي، وديكمبي ديكسون «30 عاماً»، الذي خاض تجارب احترافية في سويسرا والعراق ولبنان.

ويضم القرين الكويتي إليجيا لوف روبنسون والعملاق وافرلي أوستن «35 عاماً»، الذي سبق له اللعب مع السد القطري، إلى جانب خوضه تجارب احترافية في فرنسا وكرواتيا وكوريا والمكسيك.

أما الأهلي المصري، فيشارك باللاعب آدم عفيفي، الأمريكي من أصول مصرية، الذي سبق له اللعب في دوري الجامعات الأميركية وجمهورية الدومينيكان، بينما تضم قائمة شرطة حلب السوري جادين مارتن وشكور بوتيات وجاباري نارسيس، في إطار تطلعات الفريق للمنافسة على اللقب.