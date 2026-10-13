ماجد سلطان: تعاون اتحاد السلة يدعم نجاح دولية شباب الأهلي

تبدأ الأندية المشاركة في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة 2026 بالوصول إلى مدينة دبي، وسيكون فريق الانطوني بعبدا اللبناني أول الواصلين، مساء اليوم الثلاثاء على أن تتوالى بعده وصول بقية الفرق، استعداداً لانطلاق المنافسات بعد غد الخميس، والتي تستمر لغاية 21 منه.

تقام منافسات البطولة في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، ويستضيف نادي شباب الأهلي دبي فعالياتها، برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، ومن تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

ويشارك في البطولة ثمانية فرق، وهي شباب الأهلي والوصل، والرياضي بيروت والانطوني بعبدا اللبنانيان، والأهلي المصري، وأنغاس الفلبيني، وشرطة حلب السوري، والقرين الكويتي.

وأكد ماجد سلطان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، أن بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة تمثل محطة مهمة في مسيرة النادي الرياضية، وفرصة لتعزيز مكانة دبي وجهةً لاستضافة البطولات الرياضية الدولية، في ظل ما تتمتع به الإمارة من إمكانات تنظيمية وبنية تحتية متطورة تستقطب الأندية والجماهير من مختلف الدول.

ووجّه ماجد سلطان الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات لكرة السلة، برئاسة عبداللطيف الفردان، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في دعم البطولة، وما أبداه من تعاون متميز وحرص واضح على توفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح الحدث، من خلال تسخير إمكانات لجانه المختلفة وتكامل جهودها لخدمة البطولة.

وأكد أن هذا التعاون يعكس حرص الاتحاد على دعم الأندية والارتقاء بمستوى كرة السلة الإماراتية، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية، مثمناً الجهود التي يبذلها رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة واللجان العاملة، وما يقدمونه من دعم يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم بطولة متميزة تليق باسم شباب الأهلي ومكانة دبي الرياضية.

كما أعرب عن تقديره لدعم مجلس دبي الرياضي، مثمناً جهود شركة غلوبال أكتيف سبورتس، الجهة المنظمة للبطولة، وجميع الجهات الداعمة، مؤكداً أن تكامل هذه الجهود يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الرياضية في تنظيم الأحداث الكبرى، ويسهم في تحقيق أهداف البطولة على المستويين الفني والتنظيمي.

ورحّب ماجد سلطان بالفرق الثمانية المشاركة، التي تضم نخبة من الأندية العربية والآسيوية، معرباً عن اعتزاز نادي شباب الأهلي باستضافة هذه الكوكبة من الفرق، ومتمنياً لجميع الوفود طيب الإقامة في دولة الإمارات، وأن تشهد البطولة منافسات قوية ومستويات فنية مميزة تعكس تطور كرة السلة في المنطقة، وتعزز أواصر التواصل والتنافس الرياضي بين الأندية.

وقال: نحرص في نادي شباب الأهلي على أن تكون هذه البطولة أكثر من مجرد منافسات على اللقب، وأن تمثل مناسبة رياضية تجمع الأشقاء والأصدقاء تحت مظلة الرياضة، وتتيح للاعبين فرصة الاحتكاك بمدارس مختلفة في كرة السلة، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية واكتساب المزيد من الخبرات، إلى جانب ترسيخ قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل.

وأضاف أن مشاركة أندية عريقة تتمتع بتاريخ رياضي وجماهيرية كبيرة، مثل الرياضي بيروت والأهلي المصري، إلى جانب الأندية المشاركة من الإمارات ولبنان والكويت وسوريا والفلبين، تمنح البطولة تنوعاً فنياً مميزاً، وتثري المنافسات بمواجهات قوية، بما يعزز جاذبيتها للجماهير ويمنح اللاعبين فرصة قيّمة لاكتساب الخبرات.

واختتم المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي تصريحه بالتأكيد على تطلع النادي إلى تقديم نسخة ناجحة تليق باسم شباب الأهلي ومكانة دبي الرياضية، موجهاً تمنياته لجميع الفرق بالتوفيق، وأن تسود المنافسات الروح الرياضية واللعب النظيف، وأن تستمتع الجماهير ببطولة حافلة بالإثارة والمستويات الفنية الرفيعة.