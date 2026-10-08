دبي يتلقى خسارته الثانية في اليوروليغ أمام زفيزدا الصربي

تلقى دبي لكرة السلة خسارته الثانية توالياً في الدوري الأوروبي «اليوروليغ»، بعدما خسر أمام ضيفه تسريفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 58 -77، مساء الخميس، على صالة «كوكاكولا أرينا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليفشل في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته السابقة أمام فنربخشة التركي.

ورغم البداية القوية لأصحاب الأرض، الذين حسموا الربع الأول لمصلحتهم 21-16، نجح الفريق الصربي في قلب موازين المواجهة بفضل دفاعه الصلب وفاعليته الهجومية، ليفرض سيطرته على الأرباع الثلاثة المتبقية، ويحقق انتصاره الثاني توالياً في المسابقة.

واستعاد زفيزدا توازنه في الربع الثاني، الذي حسمه 21-10، لينهي الشوط الأول متقدماً 37-31، بعدما نجح في الحد من خطورة لاعبي دبي وإجبارهم على ارتكاب الأخطاء وإهدار العديد من المحاولات الهجومية.

وواصل الفريق الصربي تفوقه في الربع الثالث، الذي أنهاه لمصلحته 19-15، موسعاً الفارق إلى عشر نقاط 56-46، بعدما نجح في تسجيل ثماني نقاط متتالية دون رد مطلع الربع، ليعزز أفضليته ويفرض إيقاعه على مجريات اللقاء.

وحاول دبي العودة إلى أجواء المباراة في الربع الأخير، لكنه اصطدم بدفاع منظم للضيوف، الذين حافظوا على تفوقهم وحسموا الربع 21-12، لينتزعوا فوزاً مستحقاً بفارق 19 نقطة.

وكان التفوق الدفاعي أحد أبرز مفاتيح انتصار زفيزدا، بعدما نجح في الحد من فاعلية دبي في التسديدات الثلاثية، إذ اكتفى أصحاب الأرض بخمس محاولات ناجحة من أصل 22، مقابل فاعلية أكبر للفريق الصربي من خارج القوس، إلى جانب تفوقه في المتابعات بجمع 41 كرة مرتدة.

وتألق جوردان نوورا في صفوف زفيزدا بتسجيله 20 نقطة و6 متابعات، وأضاف سيمي أوجيلي 12 نقطة، وجاريد باتلر 11 نقطة، فيما كان دواين بيكون أفضل المسجلين في صفوف دبي برصيد 13 نقطة.

بهذه النتيجة، تساوى الفريقان في رصيد الانتصارات والهزائم بعد أربع جولات، بواقع فوزين وخسارتين لكل منهما، بعدما كان دبي قد استهل مشاركته التاريخية في المسابقة بانتصارين متتاليين على ريال مدريد 78-77 وبرشلونة 94-87، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام فنربخشة وزفيزدا.