«دبي للسلة» يستضيف تسريفينا في الجولة الرابعة من «يوروليغ»

يعود فريق دبي لكرة السلة إلى «كوكا كولا أرينا» لخوض منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي «يوروليغ»، طامحاً إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في المسابقة، وذلك عندما يستضيف غداً نظيره الصربي فريق «تسريفينا زفيزدا».

كان دبي قد افتتح مشواره في الدوري الأوروبي بانتصارين متتاليين على ملعبه، حيث تغلب على ريال مدريد بنتيجة 78-77، قبل أن يحقق فوزاً مثيراً على برشلونة بنتيجة 94-87 أمام جماهيره. وقد أثبت البداية المثالية للفريق في «كوكا كولا أرينا» وسمعته التي بناها الموسم الماضي أن ملعبه أصبح وجهة بالغة الصعوبة أمام أبرز الأندية الأوروبية.

تُمثل زيارة فريق «تسريفينا زفيزدا» تحدياً جديداً ومؤثراً، خصوصاً أن النادي الصربي يُعد من بين الفرق القليلة التي تنافس في البطولتين الأوروبيتين اللتين يشارك فيهما نادي دبي لكرة السلة؛ وهما الدوري الأوروبي «يوروليغ» والدوري الأدرياتيكي.

يتمتع الفريقان بمعرفة مسبقة ببعضهما البعض من خلال مواجهات الموسم الماضي؛ ففي الدوري الأوروبي، نجح دبي في الدفاع عن ملعبه بفوز مستحق بنتيجة 114-91 في دبي، في حين حسم تسريفينا زفيزدا مباراة العرض بفارق ضئيل بنتيجة 95-92 عندما التقى الفريقان في «بلغراد أرينا».

تأتي مواجهة الجولة الرابعة بينما يسعى كلا الفريقين لتعزيز زخمه؛ إذ يخوض دبي هذه اللقاء عقب خسارة صعبة من فنربخشة التركي في إسطنبول، بينما يصل تسريفينا زفيزدا إلى دبي منتشياً بتحقيقه فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الأوروبي على حساب أنادولو إفيس على ملعبه.

ويخوض دبي لكرة السلة المباراة تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي باسكوال، وبقائمة تضم نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة الواسعة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

يُذكر أن دبي سيفتقد جهود كل من دزنان موسى وجاستن أندرسون بسبب الإصابة، وهو ما سيفرض إجراء تعديلات على تشكيلة التناوب بينما يواصل الفريق التعامل مع ضغوطات الجدول الزمني المُكثف في مستهل الموسم الأوروبي.

أمام محك الحفاظ على سجله المنيع على أرضه، سيعول فريق دبي لكرة السلة على دعم جماهيره في «كوكا كولا أرينا» للعودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه الثالث على أرضه.