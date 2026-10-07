اتحاد السلة ينظم ورشة عمل لشرح التعديلات الجديدة على قانون اللعبة

ينظم اتحاد الإمارات لكرة السلة، الجمعة المقبل المقبل، ورشة عمل متخصصة بمقره في اللجنة الأولمبية الوطنية، تتناول شرح وتوضيح التعديلات الجديدة على قانون اللعبة، وآليات تطبيقها المعتمدة في المسابقات المحلية خلال الموسم الرياضي المقبل.

وتقام الورشة من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً، بمشاركة واسعة من المدربين، والكوادر الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلي الأجهزة التحكيمية والفنية في الأندية.

وتسلط الورشة الضوء على تفاصيل التعديلات الحديثة عبر استعراض حالات تطبيقية من واقع المباريات، مع فتح باب النقاش أمام المشاركين لطرح الاستفسارات ومناقشة الجوانب القانونية والفنية، بما يضمن توحيد المفاهيم وآليات التطبيق الميداني.

وأكد اتحاد كرة السلة أهمية حضور جميع الكوادر الفنية والإدارية والتدريبية للورشة، للوقوف على التحديثات التي تؤثر بشكل مباشر على إدارة المباريات ورفع الجاهزية الفنية للفرق والأندية قبل انطلاق منافسات الموسم.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الاتحاد المستمرة لمواكبة التحديثات الدولية الصادرة عن اللعبة، وتعزيز الكفاءة الفنية والتحكيمية لكافة عناصر المنظومة الرياضية بالدولة.