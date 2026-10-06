ختام عروض المواهب المختارة لـ «أكاديمية السلة الأمريكية» في أبوظبي

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية «NBA»، النسخة الأولى من فعالية عروض المواهب المختارة لأكاديمية الرابطة خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الماضي في جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك ضمن مبادراتهما المشتركة لاكتشاف مواهب كرة السلة الواعدة، وتطويرها. وجمعت الفعالية، على مدى أربعة أيام، 36 لاعباً واعداً في سن الدراسة الثانوية من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

شارك اللاعبون في جلسات لتطوير المهارات، ومباريات استعراضية، تحت إشراف رون هاربر، بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات، وجيسون ريتشاردسون، الفائز مرتين بمسابقة «سلام دانك»، إلى جانب مدربي الدوري المساعدين المتمرسين، داميان كوتر ودان كريغ وهنري دوميركانت وجيمس ويد. واختُتِم الحدث بمباراة نهائية فاز فيها فريق عروض المواهب المختارة لأكاديمية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية الذي حمل اسم «شيكاغو بولز» على نظيره الذي حمل اسم «سان أنطونيو سبيرز» بنتيجة 42-23.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تشكل هذه الفعالية محطة جديدة في تعاوننا الممتد مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي «NBA»، وتجسد التزام أبوظبي بتمكين المواهب الرياضية الشابة وفتح آفاق جديدة أمامها للارتقاء بقدراتها وصقل مهاراتها. ومن خلال استضافة لاعبين واعدين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في أبوظبي، ومنحهم فرصاً نوعية للتدريب والمنافسة واكتساب الخبرات تحت إشراف نخبة من المدربين، نواصل تعزيز مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية رائدة، ومركزاً لاكتشاف مواهب كرة السلة وتطويرها، وسنمضي في جهودنا لتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، والإسهام في إعداد الجيل القادم من اللاعبين، بما يدعم مسيرتهم الرياضية ويساعدهم على تحقيق طموحاتهم.

وعقب المباراة النهائية، أقيم حفل لتوزيع الجوائز شهد تكريم أبرز المواهب ضمن فئات عدة: أفضل لاعب: ستيفن إدوين «نيجيريا»، أفضل لاعب دفاعي: ناثان دجاكو «كوت ديفوار»، فريق المواهب المختارة: ناثان دجاكو «كوت ديفوار»، وستيفن إدوين «نيجيريا»، وشيكار راثي «الهند»، ومهدي باقر «البحرين»، ويحيى عمار «مصر»، الفائز بمسابقة الرميات الثلاثية: شيكار راثي «الهند»، الفريق الفائز بمسابقة 3 ضد 3: جوك جيمس «البحرين»، وشيكار راثي «الهند»، وأرمان أرمان «الهند»، وإسماعيل الحسيني «المغرب».

وتأتي هذه الفعالية امتداداً لجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية المتواصلة في دعم كرة السلة على مستوى الناشئين، من خلال نهج متكامل لتطوير المواهب الواعدة، يجمع بين تنمية المهارات الفنية، والإعداد البدني، والوقاية من الإصابات، والتغذية، والأداء الذهني، والقراءة الفنية للعبة، وبناء الشخصية.

ويستند هذا النهج إلى إطار تطويري واضح يرسم مسار تقدم الرياضيين من مستويات الناشئين إلى النخبة، عن طريق برامج تدريبية، ومنافسات ملائمة لفئاتهم العمرية، إلى جانب تعزيز قدراتهم البدنية، وتنمية مهاراتهم الذهنية، واعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأداء.