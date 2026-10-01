دبي للسلة يختبر انطلاقته الأوروبية أمام فنربخشة

بعدما أطاح بعملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في جولتين متتاليتين، يخوض دبي لكرة السلة أول اختبار خارج أرضه في الدوري الأوروبي «اليوروليغ» لموسم 2026-2027، عندما يحل ضيفاً على فنربخشة التركي في إسطنبول ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويصل دبي إلى إسطنبول بمعنويات مرتفعة بعدما حقق بداية مثالية في المسابقة القارية، بانتصارين من مباراتين على أرضه في «كوكاكولا أرينا»، مؤكداً منذ الأسابيع الأولى طموحه في مقارعة كبار القارة.

واستهل الفريق مشواره بفوز مثير على ريال مدريد 78-77 في مباراة بقيت معلقة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يؤكد أن البداية لم تكن مجرد مفاجأة بتغلبه على برشلونة 94-87 في الجولة الثانية.

لكن الاختبار الثالث يحمل طابعاً مختلفاً، إذ يغادر دبي ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم ليواجه فنربخشة في إسطنبول وأمام جماهيره، في واحد من الملاعب الأكثر صعوبة في كرة السلة الأوروبية.

وتعيد المباراة فتح فصل جديد من منافسة بدأت تتشكل سريعاً بين الفريقين، بعدما التقيا ثلاث مرات خلال فترة قصيرة، بينها مواجهتان في اليوروليغ الموسم الماضي.

وكان التفوق لدبي في المواجهتين القاريتين، إذ حقق فوزاً كبيراً 93-69 في إسطنبول، قبل أن يجدد انتصاره على منافسه التركي 92-81 في دبي، محققاً العلامة الكاملة أمامه في المسابقة.

ورد فنربخشة قبل انطلاق الموسم الحالي عندما تغلب على دبي 85-77 في مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة الافتتاحية من «السوبركاب» الأوروبي في أبوظبي.

وتشكل مواجهة الجولة الثالثة بالتالي الفصل الرابع بين الفريقين، والأول بينهما هذا الموسم في اليوروليغ، فيما يسعى دبي إلى تأكيد انطلاقته القوية والعودة من أول رحلة خارجية بانتصار ثالث توالياً.

ويعول المدرب الإسباني تشافي باسكوال على وفرة الخيارات والخبرة الأوروبية في تشكيلته، بعدما أظهر الفريق أمام ريال مدريد وبرشلونة قدرته على تغيير إيقاع المباريات وتوزيع الأدوار الهجومية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للتسجيل.

لكن باسكوال سيكون مطالباً بإيجاد الحلول لتعويض غياب دزنان موسى وجاستن أندرسون بسبب الإصابة، في وقت يبدأ فيه ضغط المباريات في الارتفاع مع توالي الاستحقاقات المحلية والقارية.

ورغم الغيابات، أظهرت المباراتان السابقتان قدرة دبي على التعامل مع اللحظات الصعبة؛ فحسم مواجهة ريال مدريد بفارق نقطة واحدة، قبل أن يقدم أمام برشلونة عرضاً هجومياً أكثر إقناعاً ويسجل 94 نقطة.

وبعد نجاحه في إسقاط اثنين من أكبر أسماء كرة السلة الأوروبية على أرضه، ينتقل التحدي هذه المرة إلى إسطنبول، حيث يبحث دبي عن إثبات قدرته على نقل بدايته القوية خارج «كوكاكولا أرينا» ومواصلة العلامة الكاملة في اليوروليغ.