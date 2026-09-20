«دبي للسلة» يختتم مشاركته في السوبر الأوروبي رابعاً

اختتم فريق دبي لكرة السلة مشاركته في بطولة السوبر الأوروبي لكرة السلة بالخسارة أمام فنربخشة التركي بنتيجة 85-77، في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي.

وقدم دبي مباراة تنافسية أمام الفريق التركي، ونجح في البقاء قريباً من منافسه خلال فترات من اللقاء، قبل أن يتمكن فنربخشة من حسم المواجهة لصالحه في الربع الأخير.

وسجل دبي 21 نقطة في الربع الأول مقابل 22 لفنربخشة، قبل أن يتقدم الفريق التركي مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 47-39. وحافظ فنربخشة على أفضليته خلال النصف الثاني، لينهي المباراة بنتيجة 85-77.

وتصدر إيلي أوكوبو قائمة مسجلي دبي برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع دافيس بيرتانس الذي أضاف 14 نقطة، وأضاف مفيوندو كابينغيلي 9 نقاط وشينغيليا 8 نقاط.

وعلى مستوى الفريق، سجل دبي 15 رمية ثنائية من 36 محاولة بنسبة 41 %، و10 رميات ثلاثية من 25 محاولة بنسبة 40 %، إلى جانب 17 رمية حرة من 22 محاولة بنسبة 77 %. كما جمع الفريق 39 متابعة وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وبهذه النتيجة، ينهي دبي لكرة السلة مشاركته في السوبر الأوروبي بالمركز الرابع، بعد خوض مباراتين أمام اثنين من أبرز أندية كرة السلة الأوروبية، ضمن استعداداته للموسم الجديد ومشاركته المرتقبة في الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وأضاف مدرب دبي لكرة السلة، الإسباني تشافي باسكوال متحدثاً عن انطلاقة الموسم والمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد: سنبدأ الموسم على أرضنا، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا. أتمنى أن يحضر جميع مشجعينا وجماهيرنا في دبي إلى المباراة، وأنا واثق بأننا سنبدأ هذا الموسم بالشعور بأننا نلعب بالفعل على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا سيمنحنا دعماً كبيراً. نحن متحمسون لبدء الموسم في كوكاكولا أرينا، وفي الوقت نفسه ندرك أننا أمام مباراة صعبة ضد ريال مدريد. نأمل، معاً وبدعم جماهيرنا، أن نحقق انتصارنا الأول.

وتأتي مواجهة ريال مدريد لتشكل بداية مشوار دبي في الموسم الجديد على أرضه في كوكاكولا أرينا، وسط تطلعات الفريق للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والانطلاق بنتيجة إيجابية.