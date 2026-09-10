استعدادات منتخب السلة للتصفيات الثانية المؤهلة إلى كأس آسيا

أعلنت لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الإمارات لكرة السلة تفاصيل الاستعدادات لخوض منافسات «النافذة الثانية» من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2029.

وكشف راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية عن إقامة منافسات النافذة الثانية خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبلين، للمنتخبات المتأهلة من المرحلة الماضية التي استضافتها دبي، من 26 إلى 31 أغسطس الماضي، وهي الإمارات، وفلسطين وكازاخستان وسيريلانكا، والبحرين والكويت.

وأوضح أن 16 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة مباريات «النافذة الثانية» من قبل المنتخبات المتأهلة، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات ستعقد اجتماعاً 21 سبتمبر مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لتحديد خطة المرحلة المقبلة، والإعداد المقرر على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال النقبي إن العبور إلى «النافذة الثانية» يمثل دافعاً كبيراً للاعبي منتخبنا الوطني بعد المستويات المميزة في مباريات المرحلة الماضية في تصفيات دبي، بطموحات كبيرة للتأهل ضمن 4 منتخبات لخوض منافسات النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2029.