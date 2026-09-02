«دبي للسلة» يستهل موسمه الأوروبي بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة

يستهل فريق دبي لكرة السلة موسم 2026-2027 على أرضه سبتمبر الجاري، بخوض أربع مباريات تجمعه بأسماء بارزة في كرة السلة الأوروبية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مسابقات كأس السوبر الأوروبي والدوري الأوروبي ودوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكية.

ويبدأ الفريق مشواره بمواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي في 18 سبتمبر على صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي، في مباراة تنطلق الساعة التاسعة مساء.

وتقام منافسات كأس السوبر الأوروبي في أبوظبي يومي 18 و19 سبتمبر، بمشاركة أربعة أندية هي ريال مدريد، وأولمبياكوس اليوناني، وفنربخشة التركي، ودبي لكرة السلة..

ويلتقي دبي في نصف النهائي مع ريال مدريد الجمعة 18 سبتمبر، على أن تجمع المباراة الأخرى أولمبياكوس وفنربخشة، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في اليوم التالي.

ويعود دبي إلى ملعبه في الدوري الأوروبي، حيث يواجه ريال مدريد مجدداً في الجولة الأولى يوم 24 سبتمبر على صالة كوكا كولا أرينا في دبي، في مباراة تنطلق الساعة الثامنة مساء.

وبعد ثلاثة أيام، يستهل نادي دبي لكرة السلة حملة الدفاع عن لقبه في دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكية عندما يستضيف فريق فيينا النمساوي في 27 سبتمبر، قبل أن يختتم سلسلة مبارياته الافتتاحية بمواجهة من العيار الثقيل أمام برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 29 سبتمبر على صالة كوكا كولا أرينا.

ويخوض دبي لكرة السلة موسمه الجديد وسط طموحات لتعزيز حضوره على الساحة الأوروبية، بعدما أصبح جزءاً من منافسات الدوري الأوروبي، في خطوة تعكس تنامي حضوره القاري.