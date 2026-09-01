«العيون الكويتي» بطل كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات

توج نادي فتيات العيون الكويتي بلقب النسخة الثالثة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات 2026، بعد فوزه على فريق الغرافة القطري في المباراة النهائية، في المباراة التي أقيمت أمس بأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، فيما جاء فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المركز الثالث.

وأقيمت البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وتزامنت منافسات البطولة مع يوم المرأة الإماراتية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، في تأكيد على مواصلة دعم المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة والدور الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في مسيرة تمكين المرأة.

وشهدت البطولة مشاركة 7 فرق من 6 دول عربية، هي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك من الإمارات، وفريق الغرافة من قطر، وفريق سلوى الصباح وفريق فتيات العيون من الكويت، وفريق صلالة من سلطنة عُمان، وفريق المقاولين من المملكة الأردنية الهاشمية، وفريق 6 أكتوبر من جمهورية مصر العربية.

وفي ختام المنافسات، جرت مراسم تتويج الفرق الثلاثة الأولى، حيث قام اللواء إسماعيل عبدالله القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي، وحمدة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع شؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، وشمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، وخالد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: نبارك لنادي فتيات العيون تتويجه بلقب النسخة الثالثة، ونهنئ جميع الفرق المشاركة على ما قدمته خلال البطولة ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة لتزامنه مع يوم المرأة الإماراتية، الذي يجسد ما تحظى به المرأة من دعم من قيادتنا الرشيدة.