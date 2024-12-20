25 فريقاً في الجولة الوطنية الأولى للطائرة الشاطئية

أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة مشاركة 25 فريقاً للرجال والسيدات في الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية، والتي تنطلق اليوم في ملاعب كايت بيتش إسبيريا دبي.

وقال عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، إن الجولات الوطنية للطائرة الشاطئية تعد واحدة من المبادرات التي أطلقها الاتحاد في الموسم الماضي، بهدف استقطاب اللاعبين واللاعبات الموهوبين للانخراط في منافسات هذه اللعبة، وتكوين قاعدة بيانات حول أعداد الممارسين.

وأشار إلى أن منافسات الجولة ستقام على مدار 3 أيام، ابتداء من اليوم، وسيشارك في فئة الرجال 15 فريقاً، بينما تتنافس 10 فرق في فئة السيدات.