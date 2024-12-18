اختُتمت فعالية كأس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كرييتور، في لاس فيغاس، حيث اجتمع أبرز صُنّاع المحتوى المتخصصين في كرة السلة، لعرض مهاراتهم على أرض الملعب. وكان من بين المشاركين البارزين، ترستان جاس وجيسر، وهما من أشهر المؤثرين الرقميين، الذين يواصلون إلهام الملايين حول العالم، من خلال شغفهم الكبير بكرة السلة، ومحتواهم الإبداعي.

وبعيداً عن مشاركتهما في كأس كرييتور، تحدث كلاهما عن الدور المتنامي لأبوظبي، كوجهة عالمية لاستضافة فعاليات كرة السلة، خاصة من خلال مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي.

ويُعد كأس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، كرييتور، منصة استثنائية، تجمع صُنّاع المحتوى المتميزين، لعرض مهاراتهم خلال أبرز فعاليات كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأُقيمت النسخة الثالثة من البطولة في لاس فيغاس، حيث أظهر المشاركون، مثل ترستان جاس وجيسر، كيف أصبح صُنّاع المحتوى الرقمي جسراً يربط بين جمهور وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة كرة السلة الاحترافية.

وعن هذه المشاركة، قال ترستان جاس: «أعتقد أنه من الرائع أن تمنحنا دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذه الفرصة. جمع صُنّاع المحتوى المختلفين مع جمهورهم المتنوع في مكان واحد، يساعد على توسيع شعبية كرة السلة. إنها تجربة مذهلة».

ولقد شارك ترستان جاس تجربته المميزة مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي، التي حضرها مرتين، قائلاً: «أبوظبي مذهلة. الناس هناك رائعون، والطاقة التي يبثها الجمهور أثناء المباريات، لا مثيل لها. إنها تجربة لا تُنسى بكل تفاصيلها».

وأضاف جاس أنه استمتع بالأنشطة الثقافية في أبوظبي، مثل ركوب الجمال في الصحراء، والتزلج على الرمال، والتفاعل مع كرم الضيافة الإماراتي، قائلاً «الدوري الأمريكي يقوم بجولات عالمية—أبوظبي، باريس، اليابان، ومكسيكو سيتي. هناك محبون لكرة السلة في كل مكان، لكنهم لا يحصلون على فرصة مشاهدة المباريات كما في الولايات المتحدة. هذه الفعاليات توفر تلك الفرصة، وهي أساسية لنمو اللعبة عالمياً».

وعلى الرغم من أن جيسر لم تتح له فرصة حضور مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي بعد، إلا أنه أشاد بقدرة المدينة على استضافة فعاليات رياضية عالمية: «كنت أتمنى الذهاب العام الماضي، لكنني لم أستطع. لقد شاهدت مقاطع الفيديو، والطاقة هناك تبدو مذهلة. بالتأكيد، أرغب في حضور المباريات قريباً».

وعند سؤاله عن إمكانية استضافة كأس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي، كرييتور، في أبوظبي، عبّر جيسر عن حماسه قائلاً: «سيكون ذلك أروع رحلة في حياتي. أبوظبي مكان مثالي، واستضافة كأس كرييتور هناك، ستكون تجربة خيالية. أتطلع بشدة لأن أكون جزءاً من ذلك».

كما وجّه جيسر نصيحة لصُنّاع المحتوى الطموحين في الشرق الأوسط: «إذا كنت تحب كرة السلة وصناعة المحتوى، فلا تتردد وابدأ. لست بحاجة لأن تكون لاعباً محترفاً. شغفي باللعبة يظهر في مقاطعي، وهذا ما يجعل الناس يتفاعلون مع محتواي. إذا شاركت شغفك، ستجد جمهورك بكل تأكيد».

وتستمر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي، في تعزيز مكانة العاصمة كوجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية.

ومن تجربة ترستان جاس الاستثنائية، إلى رؤية جيسر لاستضافة كأس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي كرييتور في المستقبل، يتضح أن كرة السلة أصبحت لغة عالمية، تربط بين الثقافات، وتلهم عشاقها في كل مكان.

وبفضل فعاليات، مثل مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي، وفعاليات مثل كأس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين كرييتور، يتواصل نمو اللعبة عالمياً، لتثبت كرة السلة أن تأثيرها يتجاوز حدود الملاعب، ليصل إلى الجماهير حول العالم.