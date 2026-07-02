مصر والبحرين في نهائي« شباب السلة العربية» بتونس السبت

حسم المنتخبان المصري والبحريني بطاقتي نهائي بطولة الشباب العربية الثالثه والعشرين لكرة السلة المقامة حالياً في تونس بعد فوزهما، أمس، على منتخبي ليبيا والمغرب في ختام. الجولة الرابعة، ليرفعا رصيدهما إلى 8 نقاط من 4 انتصارات متتالية، ومن المقرر أن يلتقي في ختام الدور التمهيدي للبطولة اليوم ولن تؤثر نتيجة اللقاء عن وصولهما للمباراة النهائية بعد غداً السبت.

وفاز المنتخب البحريني في الجولة الأخيرة على المنتخب المغربي بفارق 25 نقطة «48/73» بعد تفوقه في الأشواط الأربعة 9/14 و16/24



و8/19 و13/1، كما نجح لاعبه حكيم بتسجيل 18نقطة، وفي المباراة الثانية فاز المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب بـ 12 لقب،على نظيره الليبي بنتيجة 38/60 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 13/15 و 10/22 و 9/11 و 6/12 كما سجل لاعبه رام مجدي. 22 نقطة.

وفي المباراة الثالثة فازت تونس على الجزائر 55/63، وضمن بطولة الشابات فازت الجزائر على المغرب بفارق نقطة واحدة بنتيجة 47/48.