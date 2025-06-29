10 مباريات تُجهز سلة الإمارات لـ«عربية تونس»

يبدأ منتخب الإمارات استعدادته لبطولة المنتخبات العربية للرجال لكرة السلة والتي تستضيفها مدينة رادس بتونس خلال الفترة من 25 يوليو حتى 2 أغسطس المقبلين بمشاركة 8 فرق هي: تونس، مصر، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، الجزائر وليبيا، فترة الإعداد بداية من 8 يوليو المقبل، بإقامة مباراتين مع منتخب البحرين في المنامة ثم المغادرة إلى الصين تايبيه مباشرة للمشاركة في بطولة «وليم جونز» وخوض 8 مباريات قبل التوجه إلى تونس للمشاركة في البطولة.

من جهته، قام العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، بزيارة تونس الأسبوع الماضي من أجل الوقوف على استعدادات استضافة الحدث الكبير، ناقلاً تحيات اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي وحرصه على التعاون مع الجامعة التونسية لكرة السلة برئاسة الدكتور مروان الشايب من أجل توفير كل فرص النجاح للبطولة مؤكداً أنه تم الاتفاق مع اللجنة المنظمة للحدث بإقامة المنافسات بمدينة رادس نظراً لوجود صالة كبيرة مكيفة تتوفر فيها كل الإمكانيات اللازمة والتي تسهم في إنجاح البطولة.