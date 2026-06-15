حمدان بن محمد يحتفي بالإنجاز التاريخي لـ"دبي للسلة" بطل الدوري الأدرياتيكي

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نادي دبي لكرة السلة أفراحه بالتتويج بلقب الدوري الأدرياتيكي.

ونشر عبدالله سعيد جمعة النابودة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لكرة السلة صورة على حسابه في "انستغرام"، للمناسبة معلقا:" من حلمٍ إلى بطولة. كان لي شرف الاحتفاء بهذه اللحظة مع سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد ، الذي لم يفارق دعمه نادي دبي لكرة السلة منذ البداية وفي كل خطوه. شكرا سيدي."

وحقق نادي دبي لكرة السلة إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً للدوري الأدرياتيكي لكرة السلة لأول مرة، بعدما تغلب على بارتيزان بلغراد الصربي في عقر داره بنتيجة 83 – 81 مساء الجمعة الماضي لحساب المباراة الرابعة ضمن سلسلة النهائي التي تُقام بنظام الأفضل من خمس مباريات والتي حسمها دبي بنتيجة 3-1.