ويمبانياما يغيب عن كأس أوروبا لمنتخبات كرة السلة

يغيب لاعب الارتكاز العملاق فيكتور ويمبانياما، البعيد عن ملاعب كرة السلة منذ منتصف فبراير، لإصابته بجلطة دموية بكتفه اليمنى، عن قائمة منتخب فرنسا التي أعلنت، أمس، وستخوض كأس أوروبا في أغسطس المقبل.

وقال مدير عام منتخب فرنسا، بوريس دياو للصحافيين: «لم يكن جاهزاً للعب»، وتابع: «نادي سان أنتونيو طبّق بروتوكولاً للعودة إلى المنافسات بسبب هذه الإصابة الخطيرة، وهو بروتوكول طويل الأمد استغرق الصيف ليتمكن من العودة إلى المنافسات الكاملة».

وكان سبيرز أعلن في فبراير أن الحالة التي يُعاني منها ويمبانياما (21 عاماً) شُخّصت بعد عودته من مباراة كل النجوم «أول ستار» في سان فرانسيسكو، وقد غاب على إثرها عن باقي مباريات الموسم. شكل الإعلان نهاية مبكرة لموسم آخر مذهل قدمه الفرنسي الشاب الفائز الموسم قبل الماضي بجائزة أفضل لاعب صاعد.

كما شكل نكسة لطموحات سبيرز في بلوغ الأدوار الإقصائية. وبلغ معدل ويمبانياما 24.3 نقطة و11 متابعة و3.7 تمريرات حاسمة و3.8 «بلوك شوت» في 46 مباراة مع سبيرز الموسم الماضي.