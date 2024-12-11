«دبي لكرة السلة» يضم اللبناني وائل عرقجي

أعلن نادي دبي لكرة السلة عن تعاقده مع اللاعب اللبناني وائل عرقجي «30 عاماً»، أحد أبرز لاعبي كرة السلة في الشرق الأوسط للموسم الحالي، للمشاركة مع الفريق في التصفيات المؤهلة لدوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي.

ويعتبر وائل عرقجي هدافاً مميزاً لديه سجل حافل في كرة السلة ومهارات مكنته من الفوز بالعديد من البطولات في «لبنان وقطر وتونس»، إضافة إلى فترة ناجحة في الصين وتجربة ناجحة في الدوري الصيفي لكرة السلة مع فريق دالاس مافريكس، كما حصل على ميداليتين في كأس أبطال آسيا لكرة السلة، وسينضم عرقجي إلى فريق دبي لكرة السلة ليشارك في مباراته المقبلة أمام «مورنار» الأحد المقبل في كوكاكولا أرينا، ومن المتوقع، أن تضيف قدراته في تسجيل النقاط بعداً آخر لنادي دبي لكرة السلة الذي حقق ثمانية انتصارات مقابل 3 خسارات في أول مشاركاته بدوري رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي.