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كرة السلة

انتخابات اتحاد السلة24 أغسطس

البيان

حددت لجنة الانتخابات لاتحاد السلة يوم 24 أغسطس موعداً لإجراء الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية 2025 - 2028، وذلك بعد اجتماع لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار بدر الحمادي.

والتي أعلنت فتح باب الترشيح على منصب رئيس الاتحاد، خلال الفترة من 30 الجاري حتى 3 يوليو المقبل، كما قررت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة من 23 يوليو حتى الأول من أغسطس المقبلين.

وأعلنت لجنة الانتخابات الجدول الزمني، والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية الجديدة، بداية من يوم الاثنين المقبل موعد فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، مروراً بكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية كالتالي: دراسة طلبات الترشح للرئاسة من قبل اللجنة خلال الفترة من 4 حتى 17 يوليو المقبل، وإصدار القائمة المعتمدة للمرشحين يوم 18 يوليو المقبل، على أن يكون فتح باب الاعتراضات خلال الفترة من 19 حتى 22 يوليو.