تُوج نادي الحمرية بطلاً لكأس الناشئين لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الجزيرة الذي حل وصيفاً بنتيجة 77 مقابل 66 بالمباراة التي دارت بينهما على صالة نادي الوصل، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت وسط حضور رياضي متميز ومنافسة قوية عكست تطور مستوى فرق المراحل السنية في الدولة.



شهد مراسم التتويج عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وسلطان الشامسي أمين السر العام لنادي الحمرية، إلى جانب الحكم الدولي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد داوود التميمي، حيث قاموا بتتويج الفريقين وتسليم الميداليات والكؤوس للاعبين والجهازين الفني والإداري. وجاءت المباراة النهائية قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث قدم اللاعبون مستويات فنية مميزة وأداءً عكس حجم العمل المبذول في إعداد وتطوير المواهب السنية



وأكد عبداللطيف ناصر الفردان، عقب التتويج أن بطولات المراحل السنية تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل كرة السلة الإماراتية، مشيداً بالمستويات الفنية التي ظهرت بها الفرق المشاركة طوال الموسم.



وقال الفردان: نشعر بالفخر بما نشاهده من تطور مستمر في مسابقات المراحل السنية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية والأجهزة الفنية في اكتشاف وصقل المواهب. المنافسة في بطولة كأس الناشئين كانت قوية ومميزة، ونتطلع إلى استمرار هذا التطور بما يخدم المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وأضاف الفردان: الاتحاد يحرص دائماً على توفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير اللاعبين ورفع مستوى الاحتكاك الفني بينهم، ونبارك لنادي الحمرية التتويج، كما نشيد بالمستوى المميز الذي قدمه نادي الجزيرة طوال البطولة.