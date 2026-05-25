30 لاعباً في معسكر ناشئي السلة بالشارقة

نظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً تدريبياً لناشئي كرة السلة بأندية الإمارة، بمشاركة 30 لاعباً، بهدف تطوير المهارات الفردية والجماعية للاعبين من خلال التدريب والاحتكاك، وأشرف على المعسكر عماد عثمان أخصائي كرة السلة بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس بالتنسيق مع مدربي الأندية.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين ينتسبون لأندية كلباء والذيد وخورفكان الذي استضاف التجمع والتدريبات، ويأتي المعسكر ضمن خطة المجلس للارتقاء بمستويات اللاعبين من مرحلة لأخرى.