خورفكان لأصحاب الهمم يتألق في «سلة الكراسي المتحركة»

فاز نادي خورفكان لأصحاب الهمم على نادي الثقة للمعاقين بنتيجة 54-52، لينتزع المركز الثالث في دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك في ختام منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من البطولة.



وقدم لاعبو النادي أداءً فنياً عالياً اتسم بالانضباط والتركيز والروح الرياضية، إلى جانب الروح التنافسية الكبيرة التي ظهرت طوال مجريات المباراة، في لقاء شهد إثارة وندية حتى اللحظات الأخيرة، ليعكس هذا الإنجاز حجم الجهود الفنية والإدارية المبذولة على مدار الموسم الرياضي.



وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس الإدارة، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للإصرار والعمل الجماعي والالتزام الذي أظهره اللاعبون والجهازان الفني والإداري طوال البطولة، مشيداً بالمستوى المشرف والروح الرياضية التي تحلّى بها الفريق.



من جانبه، أعرب الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، عن فخره بالأداء الذي ظهر به اللاعبون، مؤكداً أن ما تحقق يجسد التطور الفني والروح التنافسية العالية والانضباط الذي تميز به الفريق طوال الموسم.



بدوره، أكد عبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، أن النادي يواصل تنفيذ خططه التطويرية الهادفة إلى تعزيز مستوى الفرق الرياضية وصقل المواهب، سعياً لتحقيق نتائج متميزة في الاستحقاقات المقبلة.