إعلان مواعيد مباريات دبي لكرة السلة في نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي

أعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة «ABA League»، مواعيد مباريات نادي دبي لكرة السلة، أمام فريق بودوتشنوست فولي المونتينيغري، ضمن سلسلة الدور نصف النهائي، التي تقام بنظام الأفضل في 3 مباريات للتأهل إلى الدور النهائي.



وجاء تحديد مواعيد ومكان إقامة المباريات عقب سلسلة اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية بين رابطة الدوري ونادي دبي لكرة السلة والنادي المنافس.



وتقرر إقامة المباراة الأولى الخميس 21 مايو الجاري على صالة «هوسيجين سمايلوفيتش أرينا» بمدينة زينيتسا في البوسنة والهرسك، فيما تقام المباراة الثانية يوم 25 مايو الجاري، على ملعب بودوتشنوست فولي، على أن تحدد يوم 28 مايو موعداً لمباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين في عدد الانتصارات.