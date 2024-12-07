«دبي للسلة» أمام بارسكو 15 الجاري

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن أبرز الأحداث الرياضية التي تستضيفها دبي في شهر ديسمبر الجاري.

وستضيف كوكا كولا أرينا في 15 ديسمبر الجاري مواجهة فريق دبي لكرة السلة، وهو أول فريق رياضي دولي في الإمارة، مع فريق مورنار بارسكو زلاتو ضمن منافسات الدوري الأوروبي، التي تقام ضمن رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، ثاني أكبر دوري لمحترفي كرة السلة في العالم بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين «إن بي إيه».

ويطمح فريق دبي الذي تأسس العام الجاري، إلى الوصل إلى مكانة رائدة في هذه الرياضة ضمن إحدى أقوى المنافسات في أوروبا، وبرز اسم فريق مورنار بارسكو زلاتو خلال موسم 2016 - 2017 عندما وصل إلى نهائيات البطولة الوطنية في مونتينيغرو، وكذلك إلى نهائي دوري البلقان.

وضمن كرنفال سباقات دبي تنطلق أمسية فيستيف فرايداي 20 الجاري في مضمار ميدان مع استعداد أبرز الفرسان والخيول في العالم للمشاركة في سباق كأس دبي العالمي العام المقبل. ويستضيف الكرنفال في شهر ديسمبر ثلاث أمسيات سباق كرنفالية أيام الجمعة، بما في ذلك «فيستيف فرايداي»، التي تتضمن مجموعة مشوقة من السباقات العالمية.