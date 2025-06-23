حمدان بن محمد: مشاركة «نادي دبي لكرة السلة» في الدوري الأوروبي تعزز مكانة دبي وجهة لنجوم كرة السلة العالمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مشاركة «نادي دبي لكرة السلة» في الدوري الأوروبي اعتباراً من الموسم المقبل 2025- 2026 ستعزز من مكانة دبي وجهة لنجوم كرة السلة العالمية ومشجعيها ومحبيها ومحطة تلتقي فيها الأندية الرياضية الأوروبية العريقة المشاركة في هذه البطولة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: مشاركة نادي دبي لكرة السلة في الدوري الأوروبي اعتباراً من الموسم المقبل 2025- 2026 ستعزز من مكانة دبي وجهة لنجوم كرة السلة العالمية ومشجعيها ومحبيها ومحطة تلتقي فيها الأندية الرياضية الأوروبية العريقة المشاركة في هذه البطولة... نبارك لنادي دبي لكرة السلة هذه المشاركة المرتقبة ليصبح بذلك أول فريق من المنطقة يشارك في هذه البطولة إلى جانب 20 نادياً أوروبياً، ونتمنى لهم التوفيق في المنافسات التي يتابعها أكثر من 300 مليون مشاهد سنوياً... «مجلس دبي الرياضي» مستمر بلعب دور حيوي في دعم الأندية المحلية والارتقاء بالمنظومة الرياضية في الإمارة وتوفير فرص للمواهب الواعدة للتنافس في أكبر المحافل الرياضية.

وأعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، اختيار نادي دبي لكرة السلة للمشاركة بدءاً من الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة التي تعتبر من أهم البطولات العالمية التي تستضيف أفضل الأندية على مستوى القارة الأوروبية.

وتوجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعم سموه المستمر للمنظومة الرياضية في دبي. وأكد سموه أن الرياضة في دبي ماضية في طريقها الصحيح نحو العالمية، وسيبقى مجلس دبي الرياضي الداعم الأول لكل الرياضات والمواهب الطموحة بالوصول إلى العالمية والتألق في كبرى المحافل الرياضية، مضيفاً سموه دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة أولى لمختلف الرياضات الجماعية والفردية وحاضنة للرياضيين.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: شكراً لسموكم على دعمكم المستمر للمنظومة الرياضية في دبي، وبفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المتواصلة، يواصل مجلس دبي الرياضي جهوده لترسيخ مكانة الإمارة كمركز رياضي عالمي.

وأضاف سموه: كما نبارك لنادي دبي لكرة السلة هذه الخطوة، ليكون أول نادٍ من المنطقة يشارك في الدوري الأوروبي، الذي يستقطب نخبة أندية كرة السلة الأوروبية... نتمنى كل التوفيق للنادي والقائمين عليه في تمثيل دبي ودولة الإمارات بأفضل صورة، ونجدد في مجلس دبي الرياضي التزامنا بدعم الأندية المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية في مختلف المحافل الرياضية.

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن نادي دبي لكرة السلة نجح خلال عامين من تأسيسه في إثبات قدرته على منافسة أهم الأندية العالمية، وسيكون إضافة بارزة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة التي تعتبر من أعرق وأقوى البطولات، وستنعكس نتائج هذه المشاركة على الرياضة الإماراتية في الفترة القادمة، وستكون حافزاً لهواة ومحترفي الرياضة في دبي لتحقيق أحلامهم والانطلاق نحو العالمية.

يذكر أن «نادي دبي لكرة السلة» تأسس عام 2023، ويضم قائمة مميزة من اللاعبين الموهوبين من الإمارات والفلبين وأمريكا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا وإيطاليا والبوسنة وفرنسا، ويشرف على تدريبهم مدربون معتمدون من الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA».

تأتي مشاركة النادي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة «EuroLeague» عقب الإعلان عن توسيع عدد الأندية المشاركة المنافسة إلى 20 فريقاً بدءاً من موسم 2025/ 2026 في إطار خطة نمو استراتيجية طويلة الأجل تركز على زيادة عدد مباريات البطولة، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب أسواق جديدة وجماهير عالمية.

وبذلك يصبح «نادي دبي لكرة السلة» أول فريق من المنطقة يشارك في هذه البطولة الأوروبية إلى جانب عمالقة كرة السلة العالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وأولمبياكوس من اليونان، وفنربخشة من تركيا، ويتابع هذه البطولة أكثر من 300 مليون مشاهد تلفزيوني عالمي سنوياً.

وسيلعب النادي 38 مباراة بموجب النظام الجديد لبطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، وتستضيف صالة كوكاكولا أرينا مبارياته على أرضه مع الفرق الزائرة، وكان «نادي دبي لكرة السلة» قد انضم إلى الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة «ABA» في موسم 2024/ 2025 والذي يضم 16 نادياً من 6 دول هي صربيا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود، والإمارات العربية المتحدة ونجح بالتأهل إلى مرحلة نصف النهائي في مشاركته الأولى.