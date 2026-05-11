الشارقة للمرأة بطل دوري «شابات السلة»



توج فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة الدوري لكرة السلة لفئة الشابات، عقب فوزه على نادي خورفكان في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي خورفكان، وسط أجواء حماسية عكست المستوى المتطور لكرة السلة النسائية في الدولة. وجرت مراسم التتويج بحضور غالية المازمي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس اللجنة النسائية، وفاطمة العليلي، رئيس قسم الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، وأحلام الحوسني، إدارية نادي خورفكان الرياضي للمرأة.



وشهدت المباراة أداءً قوياً ومتكافئاً بين الفريقين، حيث نجحت لاعبات الشارقة في فرض أفضليتهن خلال فترات اللقاء، ليحسمن اللقاء ويتوجن باللقب عن جدارة واستحقاق، فيما قدم فريق خورفكان مباراة مميزة أكد من خلالها التطور اللافت الذي تشهده فرق المراحل السنية. وعقب ختام المباراة، جرت مراسم التتويج وسط أجواء احتفالية.



من جانبها، أكدت غالية المازمي أن البطولة شهدت مستويات فنية مميزة تعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه كرة السلة النسائية في الدولة، مشيدة بالروح التنافسية والأداء الذي قدمته اللاعبات طوال منافسات الموسم.



وأضافت: نفخر بما نشاهده من تطور مستمر في مسابقات الفئات السنية النسائية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من الأندية والأجهزة الفنية والاتحاد لدعم اللاعبات وصقل مواهبهن، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل كرة السلة الإماراتية بصورة مشرفة.



كما توجهت بالشكر إلى نادي خورفكان على حسن التنظيم والاستضافة، مؤكدة أن النجاحات المتواصلة للبطولات النسائية تمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل على تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية خلال المرحلة المقبلة.