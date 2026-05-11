دبي يتجاوز سبارتاك ويبلغ نصف نهائي دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي

بلغ فريق دبي لكرة السلة نصف نهائي دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي لموسم 2025-2026، بفوزه على سبارتاك أوفيس شوز بنتيجة 88-84، الأحد، في إياب ربع النهائي بمدينة سوبوتيتسا الصربية، بعدما كان حسم مباراة الذهاب أيضاً بنتيجة 102-74.

وخسر «دبي» الربع الأول 23-26، قبل أن يستعيد توازنه سريعاً ويفرض أفضليته في الربع الثاني بفوزه 30-21، لينهي الشوط الأول متقدماً 53-47.

واشتدت المنافسة في الربع الثالث الذي انتهى بالتعادل 11-11، فيما دخل سبارتاك الربع الأخير بقوة ونجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عند 68-67، قبل أن يرد «دبي» بسلة ثلاثية أعادت له الأفضلية في توقيت حاسم.

ورغم تفوق الفريق الصربي في الربع الأخير بنتيجة 26-24، فإن ذلك لم يكن كافياً لقلب النتيجة، ليؤكد «دبي» تأهله إلى الدور نصف النهائي للمسابقة.