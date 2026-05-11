أشبال النصر أبطال دوري السلة

تُوج النصر بطلاً لمسابقة دوري الأشبال لكرة السلة، فيما حل فريق الوحدة وصيفاً للبطولة بالنهائي الذي دار بينهما على صالة مدرسة ثانوية أبوظبي بعد منافسات قوية شهدتها البطولة وسط مستويات فنية مميزة من الفرق المشاركة.



وجرت مراسم التتويج بحضور حمدان سعيد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة أمين السر المساعد، والمراقب الدولي داوود التميمي، إلى جانب عادل الجسمي مشرف كرة السلة بنادي النصر، حيث تم تسليم الكأس والميداليات للفرق الفائزة وسط أجواء احتفالية مميزة.



وأشاد حمدان سعيد الزعابي بالمستوى الفني الذي شهدته البطولة، مؤكداً أن مسابقات المراحل السنية تمثل قاعدة أساسية لبناء مستقبل كرة السلة الإماراتية، وقال: ما نشاهده اليوم من تطور في مستوى اللاعبين الصغار يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية في إعداد المواهب وصقلها بالشكل الصحيح، وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية مستقبلاً.



وأضاف: نبارك لنادي النصر هذا الإنجاز المستحق، كما نهنئ نادي الوحدة على ظهوره القوي ووصوله للمباراة النهائية، ونثمن العمل الإداري والفني في الأندية، ونؤكد حرص اتحاد كرة السلة على مواصلة دعم مسابقات الفئات السنية لما لها من دور كبير في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب.