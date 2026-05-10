«الثقة للمعاقين» يتصدر دوري «سلة الكراسي المتحركة»

تصدر نادي الثقة للمعاقين ترتيب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025 ـ 2026، بنهاية منافسات الجولة الثامنة من البطولة التي تنظمها اللجنة البارالمبية الوطنية، وأقيمت أمس، بعدما حقق فوزاً مهماً على نادي دبي لأصحاب الهمم، فيما فاز نادي خورفكان للمعاقين على نادي العين لأصحاب الهمم.



ونجح نادي الثقة للمعاقين في حسم قمة الجولة بفوزه على مضيفه نادي دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 56 ـ 49، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على نادي دبي صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه.



وفي المباراة الثانية، واصل نادي خورفكان للمعاقين نتائجه الإيجابية بعدما تغلب على نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 59 ـ 46، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي خورفكان للمعاقين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، ويعزز فرصه في المنافسة على اللقب، فيما بقي نادي العين في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.



وبنهاية الجولة الثامنة، جاء نادي الثقة للمعاقين في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، متقدماً على نادي دبي لأصحاب الهمم صاحب المركز الثاني بالرصيد نفسه، فيما حل نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد 10 نقاط، ونادي العين لأصحاب الهمم رابعاً برصيد 8 نقاط، بينما يحتل نادي عجمان لذوي الإعاقة المركز الخامس برصيد 6 نقاط.