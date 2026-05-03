تألق دبي وخورفكان في الجولة السابعة لـ«سلة الكراسي المتحركة»

شهدت منافسات الجولة السابعة من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025–2026 مواجهات قوية وحاسمة أكدت ارتفاع المستوى الفني وتصاعد وتيرة التنافس بين الأندية المشاركة، في ظل الأداء المميز للاعبين والإصرار الكبير على تحقيق الانتصارات.



ففي المواجهة التي أقيمت على صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، نجح نادي دبي في حسم مباراته أمام نادي العين بنتيجة 50 مقابل 39، بعد أداء متوازن وسيطرة واضحة في فترات المباراة، حيث فرض لاعبو دبي أسلوبهم منذ البداية، مع تنظيم دفاعي قوي واستغلال فعال للهجمات المرتدة، ليؤكد الفريق جاهزيته واستمراره في المنافسة بقوة على صدارة الترتيب.



وفي اللقاء الثاني الذي احتضنته صالة نادي خورفكان للمعاقين، قدم فريق خورفكان عرضاً قوياً أمام نادي عجمان، وتمكن من تحقيق فوز عريض بنتيجة 66 مقابل 10، في مباراة شهدت تفوقاً واضحاً لأصحاب الأرض على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث نجح الفريق في فرض إيقاعه بالكامل، مع تسجيل نقاط متتالية عززت الفارق منذ الربع الأول حتى صافرة النهاية.



وتعكس نتائج الجولة السابعة التطور الكبير الذي يشهده الدوري هذا الموسم، سواء من حيث المستوى الفني أو التنافسية بين الفرق، في ظل الدعم المستمر من اللجنة البارالمبية الوطنية، التي تحرص على تنظيم مسابقات قوية تسهم في تطوير اللاعبين ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، حيث اشتعل الصراع على صدارة دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» بعدما فرض نادي دبي لأصحاب الهمم نفسه في القمة برصيد 11 نقطة، مؤكداً قوته وثبات مستواه مع اقتراب المراحل الحاسمة من البطولة.



وجاء نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ليواصل ملاحقته المباشرة على الصدارة، فيما حل نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد 8 نقاط، بعد عروض قوية جعلته ضمن دائرة المنافسة على اللقب.



وفي المركز الرابع، تواجد نادي العين لأصحاب الهمم برصيد 7 نقاط، بينما جاء نادي عجمان لذوي الإعاقة في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، في ظل سعيه لتحسين نتائجه خلال الجولات المقبلة.



وتؤكد هذه الأرقام اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة، مع تقارب النقاط، ما يمهد لمواجهات قوية ومثيرة في الجولات القادمة، في سباق مفتوح نحو لقب الموسم الرياضي 2025–2026. ومن المنتظر أن تشهد الجولات القادمة مزيداً من الإثارة في ظل تقارب المستويات وسعي جميع الفرق لتحقيق أفضل النتائج وحجز مراكز متقدمة في جدول الترتيب، ما يعزز من مكانة الدوري بوصفه من أبرز البطولات المحلية لرياضات أصحاب الهمم.