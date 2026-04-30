شباب الأهلي يجدد عقد واشنطن حتى 2028

أعلن نادي شباب الأهلي تجديد عقد نجمه الأمريكي ديشوندري واشنطن ليستمر ضمن صفوف فريق كرة السلة حتى عام 2028، في خطوة تؤكد حرص النادي على الحفاظ على الاستقرار الفني وتعزيز طموحات الفريق خلال المواسم المقبلة.



ويأتي تجديد العقد بعد المستويات المميزة التي قدمها واشنطن مع «فرسان دبي»، حيث لعب دوراً بارزاً في العديد من الإنجازات والبطولات، وأسهم بأدائه وخبرته في دعم مسيرة الفريق على الصعيدين المحلي والخارجي.



ويُعد اللاعب من العناصر المؤثرة في تشكيلة شباب الأهلي، لما يمتلكه من قدرات فنية عالية وخبرة كبيرة في المباريات الحاسمة، ما جعله أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعكس قرار التجديد ثقة إدارة النادي في إمكانات اللاعب، والرغبة في مواصلة البناء على النجاحات التي حققها الفريق، من خلال الحفاظ على الركائز الأساسية ضمن صفوفه.



ومن المنتظر أن يواصل واشنطن مشواره مع شباب الأهلي خلال المرحلة المقبلة، وسط تطلعات جماهير «فرسان دبي» لمزيد من الألقاب والإنجازات.



كان الفريق محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، قد استقبل واشنطن، عقب تجديد التعاقد معه.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص إدارة النادي على دعم الاستقرار الفني، وتأكيد الثقة الكبيرة في إمكانات اللاعب ودوره المؤثر مع الفريق خلال الفترة الماضية.