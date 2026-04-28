توج النصر بطلاً لكأس الإمارات لكرة السلة للمرة الثالثة توالياً، بفوزه على شباب الأهلي 83 – 81 في المباراة النهائية مساء اليوم، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في مواجهة حُسمت بفارق ضئيل بعد صراع حتى الثواني الأخيرة.



تقدم النصر في الربع الأول 25–24، فارضاً إيقاعاً متوازناً مع أفضلية هجومية طفيفة، قبل أن يرد شباب الأهلي في الربع الثاني «22–21» عبر رفع نسق اللعب واستثمار التحولات السريعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 46–46.



وجاء الربع الثالث حاسماً؛ إذ نجح النصر في توسيع الفارق إلى 4 نقاط «23–19» بفضل انضباط دفاعي أعلى والحد من فعالية الاختراقات، مقابل تحسن في الاختيارات الهجومية. ورغم تفوق شباب الأهلي في الربع الأخير «16–14»، فإن ذلك لم يكن كافياً لقلب النتيجة، في ظل إدارة النصر الجيدة للحظات الحاسمة والحفاظ على تقدمه حتى النهاية.



أعرب حسام الوكيل، مدرب فريق النصر، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه باللقب للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس العمل الكبير الذي بُذل طوال الموسم.



وقال الوكيل: «لقد قدمنا موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس، وتمكنا من الوصول إلى النهائي والتتويج بالبطولة للموسم الثالث على التوالي، وهو إنجاز نفخر به جميعًا.» وأضاف: «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، فقد واجهنا خصمًا قويًا وعنيدًا ومحترمًا بحجم نادي شباب الأهلي، أحد أكبر الفرق في دبي، والذي قدم مستوى مميزًا حتى اللحظات الأخيرة.»



وأشار إلى أن سيناريو المباراة النهائية كان مختلفًا ومليئًا بالتحديات، حيث استمر الصراع حتى الثواني الأخيرة، مؤكدًا أن هذا النوع من المباريات يعكس قوة المنافسة في البطولة. واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيواصل العمل للحفاظ على مستواه وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.