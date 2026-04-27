اتفاقية إماراتية - مغربية لتطوير كرة السلة وإطلاق بطولة «السوبر» السنوية

أبرم اتحاد الإمارات لكرة السلة اتفاقية شراكة استراتيجية مع الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بهدف تطوير اللعبة في البلدين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مختلف مجالاتها.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش منافسات الدوري الأفريقي لكرة السلة المقامة حالياً في العاصمة المغربية الرباط، في خطوة تعزز العلاقات الرياضية العربية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك.



وبموجب الاتفاقية، أعلن الجانبان إطلاق مباراة سنوية تحت مسمى «السوبر الإماراتي المغربي»، تجمع أبطال كرة السلة في البلدين، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتعزيز الروابط بين اللاعبين والجماهير، لتكون حدثاً رياضياً سنوياً بارزاً.



وأوضح اتحاد الإمارات لكرة السلة، في بيان له، أن الشراكة تشمل تنظيم دورات تدريبية متقدمة لتأهيل المدربين والحكام، وإقامة مباريات ودية ومعسكرات تدريبية مشتركة بين المنتخبات والأندية، إلى جانب تبادل الدعم اللوجستي خلال المشاركات الدولية، بما يسهم في تطوير مستوى اللعبة.



وقّع الاتفاقية عبد اللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونظيره إدريس الشرايبي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بحضور فال غالو أمادو، رئيس الدوري الأفريقي لكرة السلة، وعبدالرؤوف بن طالب، الأمين العام للاتحاد المغربي، وراشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، والدكتور منير بن سليمان، المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة السلة، إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة. تجسد هذه الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز حضور كرة السلة الإماراتية والمغربية على الساحتين القارية والدولية.