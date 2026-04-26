تأهل شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس الإمارات لكرة السلة، بعد تفوقهما مساء اليوم على كل من الشارقة والبطائح في إياب الدور نصف النهائي. وجدد شباب الأهلي فوزه على الشارقة بنتيجة 102-94، بعدما كان قد حسم لقاء الذهاب 92-84، فارضاً أفضليته منذ الربع الأول الذي أنهاه متقدماً 30-20، قبل أن يعزز تقدمه في الربع الثاني لينهي الشوط الأول بنتيجة 56-44. ورغم تحسن أداء الشارقة في الشوط الثاني، حيث تفوق في الربعين الثالث والرابع (27-26 و23-20)، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض فارق النقاط.



من جهته، بلغ النصر النهائي رغم خسارته أمام البطائح 111-115 في مباراة الإياب، مستفيداً من فوزه الكبير ذهاباً بفارق 21 نقطة (95-74). ورغم محاولات البطائح تقليص الفارق وتقديمه أداءً قوياً، إلا أن انتصاره بفارق أربع نقاط لم يكن كافياً لانتزاع بطاقة التأهل.