توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة واتحاد الإمارات لكرة السلة لتعزيز حماية الملكية الفكرية



وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة رياضية مبتكرة ومستدامة.



ومثّل الوزارة في مراسم التوقيع عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، فيما مثّل اتحاد الإمارات لكرة السلة عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس الاتحاد. وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من علي الأميري، عضو مجلس الإدارة، ممثلاً عن الاتحاد، وفوزي الجابري، ممثلاً عن الوزارة.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في المجال الرياضي، وتنظيم آليات استخدامها، إضافة إلى دعم الابتكار والإبداع لدى الرياضيين، وحماية الحقوق المرتبطة بالمحتوى الرياضي والأنشطة ذات الصلة، إلى جانب تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تعزز البيئة القانونية الداعمة لنمو القطاع الرياضي في الدولة.



من جهته، قال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: «تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي، ودعم الابتكار والإبداع في كرة السلة».

من جانبه، قال عبداللطيف ناصر الفردان: «نثمّن هذه الشراكة التي تسهم في رفع الوعي بالملكية الفكرية وحماية حقوق الرياضيين وتطوير المنظومة الرياضية».



وقال فوزي الجابري: «نفخر بالمشاركة في توقيع هذه المذكرة التي تعزز التعاون المؤسسي وتدعم حماية الحقوق الفكرية في المجال الرياضي». وقال علي الأميري: «تمثل هذه المذكرة انطلاقة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية في كرة السلة ودعم بيئة رياضية مبتكرة».



وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والاتحادات الرياضية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي.