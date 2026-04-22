شباب الأهلي والنصر يقتربان من نهائي كأس الإمارات لكرة السلة

خطا شباب الأهلي والنصر خطوة مهمة نحو بلوغ نهائي كأس الإمارات لكرة السلة، بعد فوزهما في ذهاب نصف النهائي، بانتظار حسم بطاقتي التأهل في مواجهتي الإياب المقررتين الأحد المقبل.



ففي المباراة الأولى، تغلب شباب الأهلي على الشارقة بنتيجة 92-84، في لقاء متقارب المستوى، حيث انتهى الربع الأول بالتعادل 21-21، قبل أن يتقدم شباب الأهلي في الربع الثاني 23-17. واستعاد الشارقة توازنه في الربع الثالث متفوقاً 25-23، غير أن شباب الأهلي حسم المواجهة في الفترة الأخيرة 25-21.



وفي المباراة الثانية، حقق النصر فوزاً مستحقاً على البطائح بنتيجة 95-74. وبعد تعادل الفريقين في الربع الأول 22-22، فرض النصر أفضليته في الربع الثاني بفارق كبير 29-13، وواصل تفوقه في الربع الثالث 22-17، قبل أن ينتهي الربع الأخير بالتعادل 22-22. وتقام مباراتا الإياب الأحد، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة، فيما يواجه النصر فريق البطائح، لتحديد طرفي المباراة النهائية.