8 فرق تشارك في كأس الإمارات لكرة السلة



أعلن اتحاد الإمارات لكرة السلة، اليوم، اعتماد نظام بطولة كأس الإمارات للرجال للموسم الرياضي 2025 - 2026، بمشاركة 8 فرق: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والشارقة، والبطائح، والجزيرة، والوحدة، والظفرة.



وتنطلق منافسات البطولة في 19 أبريل الجاري، حيث تقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب في جميع الأدوار، باستثناء المباراة النهائية التي تُلعب من لقاء واحد لتحديد البطل.

ووفقاً للنظام المعتمد، يتم احتساب التأهل بناءً على مجموع نتيجتي الذهاب والإياب، وفي حال التعادل في إجمالي النقاط، يتم اللجوء إلى وقت إضافي لحسم المتأهل، فيما يُطبق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة في آلية احتساب النتائج.



ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بالدور ربع النهائي، على أن تُقام مباراتا نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في 2 مايو المقبل.



