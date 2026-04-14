اتحاد كرة السلة يبحث تعزيز التعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات

بحث اتحاد الإمارات لكرة السلة اليوم سبل تعزيز التعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات في مجالي التطوير الأكاديمي والرياضي، خلال زيارة قام بها ممثل الجامعة زياد اليافعي إلى مقر الاتحاد. والتقى اليافعي خلال زيارته لمقر الاتحاد مع مدير الاتحاد محمد الحمادي والمدير الفني الدكتور منير بن سليمان.



وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين الاتحاد والجامعة الأمريكية في الإمارات، خصوصاً في ما يتعلق بتبادل الخبرات والدراسات العلمية الهادفة إلى تطوير التدريب والإدارة الرياضية ورفع مستوى الأداء الفني.



كما ناقش الجانبان إمكانية إطلاق برامج تدريب وتأهيل للطلبة والكوادر الوطنية، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي داخل الاتحاد، إلى جانب دراسة تنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة في كرة السلة.



وأكد الطرفان أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الرياضية بما ينسجم مع توجهات الدولة في تطوير القطاع الرياضي وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم الألعاب الجماعية.



من جهتهما، رحب الحمادي وبن سليمان بالمبادرة، مؤكدين أن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية للجامعة الأمريكية في الإمارات ستشكل إضافة نوعية لخطط الاتحاد الفنية والإدارية خلال المرحلة المقبلة.