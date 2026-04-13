دبي لكرة السلة يعين سيكوليتش مدربًا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي دبي لكرة السلة تعيين المدرب السلوفيني ألكسندر سيكوليتش مدربًا جديدًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حظوظ الفريق في المنافسات القارية، ليخلف مواطنه يوريكا غوليماتش، الذي تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة أمام أناضولو إيفيس.

وسيخوض المدرب، البالغ 48 عامًا، مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني أمام فالنسيا باسكيت، ضمن الجولة الأخيرة من الموسم المنتظم لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروليغ».

وتولى سيكوليتش، منذ عام 2020، تدريب المنتخب السلوفيني، حيث قاده إلى تحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، في واحدة من أبرز نتائج المنتخب على الساحة الدولية.

وفي هذه المهمة الجديدة، سيجدد المدرب السلوفيني تعاونه مع قائد الفريق كليمن بريبيليتش، بعدما سبق أن عملا معًا ضمن الجهاز الفني الذي توّج بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا لكرة السلة «يورو باسكت» عام 2017.