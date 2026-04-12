نادي دبي يتصدر دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة

تصدر نادي دبي لأصحاب الهمم ترتيب دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة «5×5» للموسم الرياضي 2025-2026، وذلك عقب ختام منافسات الجولة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط. وجاء نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حل نادي خورفكان للمعاقين ثالثاً برصيد 5 نقاط، محافظاً على تواجده ضمن فرق المقدمة.



وفي بقية الترتيب، احتل نادي العين لأصحاب الهمم المركز الرابع برصيد 3 نقاط، متساوياً مع نادي عجمان لذوي الإعاقة الذي جاء في المركز الخامس. وشهدت الجولة الرابعة إقامة مباراتين، حيث حقق نادي الثقة للمعاقين فوزاً مستحقاً على نادي عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 56-28، في لقاء ظهر خلاله فريق الثقة بتنظيم فني مميز وفاعلية هجومية واضحة.



وفي المباراة الثانية، تمكن نادي دبي لأصحاب الهمم من تحقيق فوز مهم على نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 60-56، في مواجهة متقاربة المستوى، عزز من خلالها دبي موقعه في صدارة الترتيب.



وتعكس نتائج الجولة استمرار الأداء المتوازن بين الفرق المشاركة، مع وضوح الرغبة في تحقيق أفضل النتائج خلال الجولات المقبلة، التي من المنتظر أن تسهم في تحديد ملامح الترتيب العام للدوري.