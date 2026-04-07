دبي ينعش آماله في «اليوروليغ» بفوز مثير على زالغيريس

أنعش نادي دبي لكرة السلة آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لمسابقة اليوروليغ، بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير على زالغيريس كاوناس الليتواني بنتيجة 77-65، ضمن الجولة السادسة والثلاثين، محققاً انتصاره التاسع عشر هذا الموسم ومقترباً من حجز بطاقة التأهل.



ودخل الفريق الليتواني المباراة بإيقاع هجومي منظم، فارضاً أفضليته مبكراً عبر تحركات سريعة ودقة في التصويب، لينهي الربع الأول متقدماً 19-14، قبل أن يواصل إحكام سيطرته الدفاعية في الربع الثاني ويحدّ من فعالية دبي الهجومية، موسعاً الفارق مع نهاية الشوط الأول 34 - 24.



وفي الربع الثالث، بدا أن زالغيريس كاوناس في طريقه لحسم المواجهة، بعدما رفع الفارق إلى 14 نقطة «53-39»، مستفيداً من تراجع التركيز لدى دبي وكثرة الأخطاء في التمرير والتصويب.

لكن التحول الكبير جاء في الربع الأخير، حيث انتفض دبي بشكل لافت، رافعاً نسقه الدفاعي وضاغطاً على حامل الكرة، ما أسفر عن استعادة العديد من الكرات وترجمتها إلى هجمات سريعة ناجحة. ومع استعادة الثقة، بدأ الفارق يتقلص تدريجياً، قبل أن يفرض الفريق سيطرته الكاملة على مجريات اللعب.



وقدم دبي ربعاً أخيراً استثنائياً أنهاه بنتيجة 38-12، ليقلب موازين المباراة تماماً وينتزع فوزاً دراماتيكياً في اللحظات الحاسمة. ويواجه دبي اختبارين حاسمين في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الجولتين الأخيرتين، حيث يلتقي أناضولو افيس الجمعة، ثم فالنسيا في 17 أبريل، في مواجهتين ستحددان بشكل كبير فرصه في التأهل.