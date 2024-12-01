ديفيس بيرتانز نجم «NBA»: احتفالات عيد الاتحاد رائعة

أبدى اللاعب اللاتيفي ديفيس بيرتانز نجم فريق دبي لكرة السلة حالياً، واللاعب السابق بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، والذي قضى ثمانية مواسم مع أندية سان أنطونيو سبيرز، وواشنطن ويزاردز، ودالاس مافريكس، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وشارلوت هورنتس، سعادته البالغة بأجواء احتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات الـ53، والتي يشاهدها للمرة الأولى، موضحاً أنها أكثر من رائعة وتثير الإعجاب، وقال بيرتانز: انتقلت للعيش في دبي منذ أربعة أشهر وأراها هي الفترة الأجمل في حياتي الاحترافية، منذ اللحظة الأولى والإمارات أسرت قلبي أنا وعائلتي، 4 أشهر فقط وأصبحت دبي موطننا الجديد بكل معنى الكلمة، أشعر بالأمان هنا مع عائلتي، سواء أثناء التنقل أو التجول في أي مكان، الجميع هنا رائعون، يتحلون باللطف ويحرصون على جعل الآخرين يشعرون بالراحة، والطريقة التي يتعاملون معك بها دوماً مميزة.. الإمارات دولة تجمع جنسيات مختلفة، والجميع يعشقها.

وكان نادي دبي لكرة السلة، قد أعلن عن تعاقده مع اللاتيفي ديفيس بيرتانز، استعداداً لخوض موسم تاريخي في الدوري الأدرياتيكي الأوروبي، وبانتقال بيرتانز إلى دبي يكون قد أنهى فترة استمرت سنوات طويلة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.