دبي تستضيف مباراتين من نهائي الدوري الفلبيني لـ«سلة المحترفين»

تستضيف دبي مباراتين من منافسات نهائي الدوري الفلبيني لكرة السلة، إضافة إلى تنظيم مباراة استعراضية يشارك فيها النجم العالمي وأسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو مع فريقه، ويتزامن هذا الحدث الكبير مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53.

حيث يقام خلال الفترة من اليوم وحتى بعد غدٍ في صالة راشد بن حمدان المغطاة بنادي النصر، وتقام المباراة الأولى من نهائيات دوري المحترفين الفلبيني لكرة السلة في الساعة 6 مساء غد في قاعة راشد بن حمدان المغطاة بنادي النصر.

حيث يلتقي أبطال الشمال، بامبانجا جاينت لانتيرن، في مواجهة أبطال الجنوب، كويزون هوسكرز، على أن تقام المباراة الثانية في الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، وتقام بعد غدٍ المباراة الاستعراضية التي تجمع بين فريق باكياو وفريق الإعلامي كريس فيد في الساعة 7 مساءً.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والملاكم الدولي ماني باكياو، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وقال سعيد حارب: «يسعدنا أن نرحب مجدداً بالضيف العزيز والمميز النجم العالمي وأسطورة الملاكمة ماني باكياو، الذي يزورنا دائماً بحب واهتمام، ويسعدنا أن نشهد حضوره مرة أخرى في مجلس دبي الرياضي كلاعب كرة سلة، ما يضيف بُعداً جديداً لإرثه الرياضي المميز.

كما يسرنا اختيار الاتحاد الفلبيني لكرة السلة دبي لاستضافة مباراتين بارزتين من الدوري الفلبيني لكرة السلة، هذا الاختيار يؤكد مرة أخرى مكانة دبي عاصمة عالمية للرياضة ووجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الكبرى عموماً، ولكرة السلة خصوصاً.

حيث تستضيف دبي حالياً منافسات فريق دبي ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة، وهو الأمر الذي يؤكد العمل الكبير الذي يتم القيام به لجعل دبي في قلب الرياضة العالمية ووجهة عالمية مفضلة للرياضة».

رسالة

وأضاف حارب: «إقامة مباراة استعراضية بمشاركة النجم العالمي ماني باكياو ليست مجرد حدث رياضي، بل هي رسالة تعكس التنوع الكبير للفعاليات الرياضية في دبي وانسجام الجاليات المختلفة في نسيجها المجتمعي.

كما تأتي في إطار التزام دبي بتنظيم فعاليات رياضية مبتكرة تجمع بين الإثارة والاحترافية، وتسهم بشكل كبير في دعم قطاع السياحة الرياضية الذي يشهد نمواً مستمراً، هذه الفعالية تقدم فرصة استثنائية للجالية الفلبينية الكبيرة في الدولة، التي يتجاوز عددها 680 ألف نسمة، منهم أكثر من 450 ألفاً في دبي، للتواصل مع إرثهم الرياضي ومتابعة أحد أبرز نجوم الرياضة في العالم.

كما أنها تتيح لعشاق كرة السلة من مختلف الجنسيات تجربة رياضية مميزة، ويحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز قيم التنوع والتعددية في تنظيم الفعاليات الرياضية.

ونعمل دائماً على توفير منصات رياضية تسهم في تحقيق شغف الجماهير من مختلف الجنسيات التي تزيد على 200 جنسية تعيش في دبي، مع التركيز على الفعاليات التي تترك أثراً رياضياً واجتماعياً طويل الأمد، كما لا ننسى شكر كل من أسهم في استقطاب هذا الحدث الاستثنائي للجماهير في دبي، ونعبر عن تقديرنا لجهودهم المستمرة في دعم السياحة الرياضية».

مركز دولي

وقال ماني باكياو: «أنا سعيد بالوجود هنا وبتنظيم هذا الحدث، وأشكر مجلس دبي الرياضي وكل من أسهم في التنظيم والفرق المشاركة، لقد أصبحت دبي مركزاً دولياً للاستثمار والرياضة، وهي الآن أصبحت بيتي الثاني بفضل ما تمتلكه من امتيازات عديدة.

وستكون هذه البطولة مجرد بداية، حيث سأعمل على تنظيم العديد من الفعاليات هنا في دبي، وسأخوض نزالاً العام المقبل مع أحد الأبطال العالميين، الذي سيتم الإعلان عن اسمه لاحقاً، وسيكون هناك تعاون مثمر مع مجلس دبي الرياضي في العديد من المناسبات خلال المرحلة المقبلة، حيث أبحث حالياً افتتاح أكاديمية رياضية في دبي تكون متخصصة في الملاكمة على أن يتم توسعتها في المستقبل لتشمل مختلف الرياضات».

وقدم سعيد حارب كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أن تكون الأول»، الذي يحكي قصة قائد حول دبي إلى مدينة عالمية، إلى النجم العالمي، كما اصطحب سعيد حارب ماني باكياو في جولة بأروقة مجلس دبي الرياضي.