دبي للسلة يخسر بصعوبة أمام باناثينايكوس في «اليوروليغ»

خسر فريق دبي لكرة السلة أمام باناثينايكوس اليوناني بنتيجة 107-104، في مواجهة قوية جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ»، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى ثوانيها الأخيرة.

ودخل فريق دبي اللقاء بقوة وفرض إيقاعه منذ البداية، حيث نجح في التفوق خلال الربع الأول بفارق نقطة واحدة بنتيجة 26-25، مستفيدًا من التنظيم الدفاعي الجيد والفعالية الهجومية في التحولات السريعة. وواصل الفريق أفضليته في الربع الثاني، ليحسمه بنتيجة 24-22، وينهي الشوط الأول متقدمًا 50-47، في أفضل فترات الفريق خلال المباراة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت ملامح اللقاء بشكل واضح، إذ تراجع أداء دبي في الربع الثالث وارتكب عددًا من الأخطاء الدفاعية، إلى جانب إهدار فرص سهلة تحت السلة، ما منح باناثينايكوس فرصة العودة بقوة. واستغل الفريق اليوناني هذا التراجع ليحسم الربع الثالث بنتيجة 34-25، ويتقدم في النتيجة الإجمالية 81-75، مستفيدًا من خبرة لاعبيه في إدارة اللحظات الحاسمة.

وفي الربع الأخير، حاول دبي استعادة توازنه والعودة إلى أجواء المباراة، ونجح في تقليص الفارق تدريجيًا بفضل تحسن الأداء الهجومي والضغط الدفاعي، لتبقى النتيجة معلقة حتى الدقائق الأخيرة. غير أن باناثينايكوس تمكن من الحفاظ على تقدمه في اللحظات الحاسمة، وحسم الفترة الأخيرة بنتيجة 29-26، لينهي المباراة لصالحه 107-104.

ورغم الخسارة، قدم فريق دبي واحدة من أقوى مبارياته في البطولة، وأظهر قدرة تنافسية عالية أمام أحد أبرز أندية «اليوروليغ»، إلا أن التراجع في الربع الثالث كان نقطة التحول التي رجحت كفة الفريق اليوناني في نهاية المواجهة.