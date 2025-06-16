1500 لاعب ولاعبة في ختام «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»



اختتمت بنجاح كبير منافسات النسخة السادسة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، وسبورتس مانيا، وسبورتس 360 إكس الشريكين التنظيميين للبطولة التي تأتي في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم الموهوبين في مختلف المجالات.

وشهدت «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة ضمن 5 فئات عمرية من تحت 10 إلى 19 عاماً شكلوا 87 فريقاً من 22 أكاديمية من الأكاديميات الحكومية والخاصة من أبرزها النصر وشباب الأهلي دبي، تنافسوا خلالها في 422 مباراة، وحضرها أكثر من 42 ألف متفرج على مدار شهرين.

توج الفائزين أحمد سالم المهري مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، بحضور النجم اللبناني فادي الخطيب سفير الرياضة في دبي وسط حضور جماهيري كبير.

ففي فئة تحت 10 سنوات «مختلط»، تألق فريق جام بتحقيق فوزين متتاليين، حيث تغلب في المستوى الأول على فريق تشامبس بنتيجة 68 مقابل 42، وفي المستوى الثاني على فريق باتريوتس بنتيجة 48 مقابل 23.

وفي فئة تحت 12 سنة، حقق فريق تشامبس فوزاً صعباً على موين بنتيجة 81 مقابل 76 في المستوى الأول، بينما نجح فريق إن بي إيه في التفوق على تشامبس في المستوى الثاني بنتيجة 70 مقابل 67. أما في فئة البنات تحت 12 سنة، فقد قدم فريق جام أداء مميزاً وحقق الفوز على فريق إن بي إيه بنتيجة 41 مقابل 33. كما شهدت فئة تحت 14 سنة مواجهات قوية، حيث انتصر فريق أكاديمية 24 على فالكونز بنتيجة 89 مقابل 72 في المستوى الأول، في حين تمكن فريق جام من التفوق على موين بنتيجة 80 مقابل 72 في المستوى الثاني. وفي فئة البنات تحت 14 سنة، حقق تشامبس فوزاً مستحقاً على إن بي إيه بنتيجة 69 مقابل 63.

وفي فئة تحت 16 سنة، واصل فريق أكاديمية 24 تألقه بعد فوزه على فالكونز بنتيجة 64 مقابل 56 في المستوى الأول، بينما حقق فريق جام فوزاً مميزاً على إن بي إيه بنتيجة 71 مقابل 49 في المستوى الثاني. أما في فئة البنات تحت 16 سنة، فقد نجح فريق إن بي إيه في التغلب على فريق جام بنتيجة 50 مقابل 36. واختتمت البطولة بلقاء مثير في فئة تحت 19 سنة، حيث فاز فريق وايلدكاتس على فالكونز بنتيجة 87 مقابل 78، ليُسدل الستار على البطولة بأداء حافل بالمنافسة والطموح من جميع المشاركين.

وأقيمت منافسات البطولة في ملاعب نادي النصر الرياضي ومدرسة الاتحاد الخاصة - جميرا، وحظيت البطولة شركة أنتا للمعدات الرياضية، وفيد فيت للتغذية الرياضية ومستشفى برجيل، ومياه العين.