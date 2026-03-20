دبي يهزم بايرن ميونيخ في عقر داره ويواصل تألقه في اليوروليغ

واصل فريق دبي لكرة السلة نتائجه القوية في الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج أرضه على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 87-74، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة القارية.



ورفع دبي رصيده إلى 17 انتصاراً منذ انطلاق الموسم، مؤكداً حضوره التنافسي في واحدة من أقوى بطولات الأندية في العالم، ومكرساً تفوقه على الفريق البافاري بعدما كان قد تغلب عليه أيضاً في مباراة الذهاب التي أقيمت في صالة كوكاكولا أرينا في دبي.



وبدأ بايرن ميونيخ المباراة بقوة أمام جماهيره، ونجح في إنهاء الربع الأول متقدماً بنتيجة 21-18، قبل أن يستعيد دبي توازنه في الربع الثاني، حيث فرض إيقاعه الدفاعي والهجومي وتمكن من حسمه بنتيجة 24-16، لينهي الشوط الأول متقدماً 42-37.



وواصل دبي أفضليته في الربع الثالث، معتمداً على تنظيم دفاعي محكم وسرعة في التحول الهجومي، ليحسم الفترة بنتيجة 23-14 ويوسّع الفارق قبل دخول الربع الأخير.



وفي الفترة الأخيرة حاول بايرن ميونيخ العودة إلى أجواء اللقاء، وقدم أفضل فتراته في المباراة، حيث بدأ بقوة وتقدم 10 - 5 ثم 12 - 7 و 16 - 9، إلا أن دبي حافظ على تماسكه في الدقائق الحاسمة، ونجح في تقليص الفارق نقطة واحدة في الربع الأخير «23-22»، ويخرج فائزاً بنتيجة إجمالية 87-74. ويؤكد هذا الانتصار استمرار النتائج الإيجابية لفريق دبي لكرة السلة هذا الموسم، في ظل سعيه لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على مركز متقدم في اليوروليغ.



