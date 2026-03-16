عرض هجومي قوي يقود «دبي لكرة السلة» للفوز على كرفينا زفيزدا

قدم فريق دبي لكرة السلة أحد أقوى عروضه هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيراً على فريق كرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 114 مقابل 91، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأدرياتيكي، مسجلاً أعلى رصيد من النقاط له خلال الموسم الحالي أمام أحد أبرز أندية صربيا.

وفرض فريق دبي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الربع الأول، بعدما سجل 37 نقطة خلال الدقائق العشر الأولى مقابل 25 لمنافسه، مستفيداً من دقة التصويب والانسيابية الهجومية، مع تألق دجنان موسى في قيادة التسجيل في بداية المباراة.

ورغم محاولات فريق كرفينا زفيزدا تقليص الفارق في الربع الثاني، واصل فريق دبي تفوقه بفضل الأداء الهجومي المتوازن والضغط الدفاعي، لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة 63 مقابل 43.

وفي الشوط الثاني واصل الفريق أفضليته، موسعاً الفارق إلى 30 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يدخل الربع الأخير متقدماً بنتيجة 90 مقابل 63، ثم حافظ على نسقه الهجومي ليتجاوز حاجز 100 نقطة قبل خمس دقائق من النهاية، ويحسم اللقاء بنتيجة 114 مقابل 91.

وشهدت المباراة تألقاً جماعياً لافتاً، حيث سجل 6 لاعبين من فريق دبي أرقاماً كبيرة في النقاط، يتقدمهم دواين بايكون برصيد 21 نقطة، يليه دجنان موسى بـ18 نقطة، ثم مفيوندو كابينجيلي بـ15 نقطة، وكوستا كونديتش بـ14 نقطة، وفيليب بيتروشيف بـ13 نقطة، فيما سجل ديفيس بيرتانس 11 نقطة.

ويتطلع فريق دبي لكرة السلة إلى التحدي المقبل عندما يواجه فريق بارتيزان الصربي حامل لقب الدوري الأدرياتيكي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.