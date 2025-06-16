نادي الثقة بالشارقة يطلق «ثلاثيات سلة الكراسي»

أطلق نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بطولة ثلاثيات الثقة الأولى لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بهدف دمج اللاعبين القدامى مع الجدد، وزرع روح التنافسية بينهم، وقال الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة النادي: إن البطولة تساعد اللاعبين الجدد على التأقلم سريعاً مع الأجواء، ونحن في نادي الثقة للمعاقين، نفخر باحتضان هذه البطولة، التي تجمع بين الرياضة والتنافس الشريف، وأضاف: أود أن أشكر جميع اللاعبين والفرق المشاركة، على حماسهم وروحهم الرياضية، كما أشكر اللجنة المنظمة على جهودها المبذولة لتنظيم هذه البطولة، ونأمل أن تكون البطولة فرصة لتبادل الخبرات، وتعزيز الروح الرياضية بين اللاعبين.

إلى ذلك، أوضح محمد القايد الحمادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أن هذه البطولة تُعد فرصة رائعة لتعزيز روح المنافسة، والعمل الجماعي بين اللاعبين، وتأتي أيضاً ضمن استعدادات النادي لبطولة دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة.